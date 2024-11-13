عودة تامر حسني وبسمة بوسيل لبعضهما سرا!

تداولت العديد من المواقع الإعلامية المهتمة بالشأن الفني، خبر عودة النجم المصري، لطليقته الفنانة بسمة بوسيل، دون أن يعلنا عن الخبر.

وهناك عدة مؤشرات تشير إلى أن الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل قد عادا إلى بعضهما.

ويتواجد الثنائي مع بعضهما البعض، في العديد من الحفلات والمناسبات، وأبرزها إفتتاح مطعم تامر حسني الجديد “آدم” قبل فترة.

كما تم تسريب العديد من الفيديوهات لهما معاً منها فيديو يظهر تامر وبسمة مع بعضهما في أحد الجلسات مع الأصدقاء.

ويظهر في مقطع الفيديو، أحد الأصدقاء وهو يطلب من تامر حسني أن يغني لبسمة بوسيل “يا أنا يا مفيش”. ليقوم تامر حسني بحركة تؤكد هذه العبارة.