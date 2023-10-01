عودة ترامواي العاصمة إلى الخدمة

وكانت خدمة الترامواي، صبيحة اليوم، غير متوفرة بين محطتي ميموني حمود ودرقانة وسط. وذلك بسبب عطب تقني. في حين، الخدمة متوفرة من محطتي العناصر وميموني حمود.

في حين، أعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، عن مواقيت جديدة لحركة سير قاطراتها. على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس وسطيف. حيث دخل البرنامج حيز الخدمة ابتداء من 1 سبتمبر 2023.

كما كشف بيان ذات المؤسسة عن الجدول الزمني الجديد لسير الترمواي عبر الولايات الخمس المذكورة سابقا الذي سيكون على النحو التالي:

ترامواي العاصمة: ابتداء من 3 سبتمبر 2023 محطة العناصر أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 23:15. محطة درقانة أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 21:57.

قسنطينة، ابتداء من 1 سبتمبر 2023 محطة بن عبد المالك رمضان أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 22:30. محطة جامعة عبد الحميد مهري أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 22:30.

ترامواي وهران: ابتداء من 1 سبتمبر محطة السانيا أول قاطرة 05: آخر قاطرة 22:00، محطة سيدي معروف أول قاطرة 05:00 آخر قاطرة 22:00 .

محطة سيدي بلعباس: ابتداء من 1سبتمبر أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة ،21:30 محطة النقل البري جنوب أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 21:30.

ترامواي سطيف: ابتداء من 3 سبتمبر 2023 محطة أوسيسة العيد محطة 11 ديسمبر 1960 أول قاطرة ،05:30 محطة بارشي عبيد أول قاطرة 05:44. محطة 11 ديسمبر 1960 أخر قاطرة 21:46 آخر قاطرة 22:00 محطة بارشي عبيد آخر قاطرة 21:47.