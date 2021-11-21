عودة تساقط الأمطار وسط وغرب البلاد

أفادت نشرية خاصة، اليوم الأحد، بتساقط أمطار رعدية وسط وغرب البلاد، بداية من أمسية اليوم الأحد على الساعة التاسعة مساء.

وحسب ذات النشرية، سيستمر تساقط الأمطار، إلى منتصف نهار يوم غد الإثنين. فيما يرتقب أن تصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 40 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بهاته النشرية في: مستغانم، والشلف، وتيبازة، والبليدة والعاصمة، بومرداس، وتيزي وزو.

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هذا ويرتقب عودة الاضطرابات الجوية والأمطار الرعدية المصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد. كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية توقعات طويلة المدى، حسب النماذج الرقمية.

كما تبين من خلالها أن هناك سلسلة من الإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط بالولايات الشمالية. حيث ستشهد هذه المناطق أمطار غزيرة معتبرة ورياح إلى غاية نهاية الشهر.

وستخص الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، تيبازة، بومرداس، وبعض الولايات الساحلية. كما ستتراوح كمية الأمطار ما بين 80 إلى 100 ملم. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر خاصة عند تردي الأحوال الجوية. والذي يميزه تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي الى وقوع ضحايا جراء الفيضانات او السيول الجارفة.

وحذرت المديرية المواطنين من قطع السيول والوديان، والسباحة في مجرى السيول وتفادي قطع السيول الجارفة بالسيارات والإبتعاد عن الوديان وحوافها.

وشددت الحماية المدنية على مراقبة الأولاد، و الحرص على عدم تواجدهم بالوديان و السباحة فيها وفي البرك المائية والسدود. والحذر من الأسلاك الكهربائية، التي بإمكانها أن تسقط بفعل الرياح القوية

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