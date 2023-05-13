عودة تظاهرة “رالي الجزائر” بالعديد من المفاجآت

أعلنت الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، عن تنظيم تظاهرة كُبرى خاصة بالدراجات النارية، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وحسب بيان الإتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، فإن هذه التظاهرة سيتم تنظيمها في الفترة المُمتدة من 23 لغاية 27 ماي الحالي.

وأوضح البيان، أن هذه التظاهرة سيكون لها طابعاً دولياً، بمشاركة عشرات الدراجين الأجانب، بالإضافة للدراجين الجزائريين، بعد نجاح طبعة العام الماضي لتظاهرة أسبوع الدراجة الجزائرية، وتحقيقها صدى كبير.

كما كشفت الإتحادية، أن الرالي سيمكن من إكتشاف الجزائر على مساغة 1000 كلم من العاصمة إلى وهران.

والذي سيكون فرصة لإكتشاف الجزائر، بتنظيم رحلات سياحية لمناطق تاريخية أثرية، على مستوى ولايات الجزائر، مستغانم،تيبازة ووهران.

وأضاف بيان الإتحادية، أنه سيتم تنظيم معرض خاص بالسيارات الميكانيكية على مستوى موقف السيارات بخروبة، متاح لكل فئات المجتمع.