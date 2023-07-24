عودة حركة السير على الطريق الرابط بين جيجل وبجاية

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن عودة حركة السير إلى طبيعتها بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية.

وحسب بيان لصفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني، على فايسبوك، تم إستئناف حركة السير، على مستوى هذا الطريق وبالضبط، بمنطقة بولخماس ببلدية زيامة منصورية.

فيما أعلنت ذات المصالح، عن غلق الطريق الوطني رقم 85 على مستوى منطقة الرباحية ببلدية كركرة في سكيكدة.

وأوضح ذات المصدر، أن الطريق مغلق بسبب نشوب حريق بالغابة المحاذية للطريق.