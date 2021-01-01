عودة حركة المرور إلى طبيعتها بالطريق الوطني 37 الرابط بين بلديتي الشريعة والبليدة
تم إعادة الطريق الوطني رقم37 الرابط بين بلديتي الشريعة، والبليدة مع استئناف حركة المرور التي كانت مغلقة بسبب تراكم الثلوج.
وقامت فرق الدرك الوطني
العاملة في الميدان رفقة الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية، بتسهيل حركة المرور وتقديم المساعدة للمواطنين العالقين.
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تم إعادة الطريق الوطني رقم37 الرابط بين بلديتي الشريعة، والبليدة مع استئناف حركة المرور التي كانت مغلقة بسبب تراكم الثلوج.
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