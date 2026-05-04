عودة حركة المرور إلى طبيعتها في معسكر

أعلنت عناصر الدرك الوطني، اليوم الإثنين، عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها في ولاية معسكر.

وأشار مركز الإعلام المروري “طريقي” التابع للهيئة ذاتها، إلى عودة حركة المرور في الطريق البلدي الرابط بين قرية حسنة. ودوار أولاد رايس وبلدية البنيان.

وحسب ما نشره “طريقي”، فإن الطريق البلدي كان مغلقا بسبب ارتفاع منسوب المياه. جراء التقلبات الجوية المرفوقة بالأمطار الغزيرة والتي شهدتها الولاية مؤخرا.

