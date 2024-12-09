عودة حركة المرور بين البويرة وتيزي وزو

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها بالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وحسب ذات المصالح، عادت حركة المرور إلى طبيعتها، بالطريق المعني، وبالضبط على مستوى فج تيروردة ببلدية إفرحونان.

وتدخل أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بافرحونن، لأجل إزالة الثلوج عن الطريق المعني.

ودعت ذات المصالح، مستعملي الطريق، إلى إتباع نصائح وارشادات وحدات الحماية المدنية، في الطرق التي تشهد تراكم الثلوج.