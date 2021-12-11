عودة حركة المرور عبر الطريق السيار بين خميس مليانة وبومدفع

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة صباح اليوم السبت عن إعادة فتح الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين محول خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين. بعد إتمام أشغال الجزء الأول.

كما سيتم إعادة غلق نفس الطريق يوم الجمعة المقبل17 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا لإتمام الجزء المتبقي من الأشغال. على أن يعاد فتحه يوم الاحد 19ديسمبر على الساعة 06سا صباحا.

وعرف الطريق السيار أمس الجمعة، اختناقا مروريا، بعد ان تم غلق جزئه الرابط بين بومدفع وخميس مليانة. وتحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 4.

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أعلنت مصالح الدرك الوطني، أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.

وأضافت مصالح الدرك عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق مؤقت للطريق السيار “شرق_ غرب” في شطره الرابط بين محول خميس مليانة ومحول بومدفع ولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين بسبب وجود أشغال.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تحويل حركة السير في الإتجاهين إلى الطريق الوطني رقم 04 من محول خميس مليانة إلى غاية محول بومدفع. كما أن أفراد فصيلة الطريق السيار بومدفع بعين المكان لتسهيل حركة السير. داعية إلى تخفيض السرعة لتفادي الحوادث المفاجئة.

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