عودة حركة النقل بالمصاعد الهوائية “تيليفيريك” بداية من الغد

اعلنت مؤسسة ميترو الجزائر اليوم الأربعاء عن إستئناف وعودة النقل لعمومي عبر الكوابل “تيليفيريك” غدا الخميس 17 جوان 2021. بعد غلق دام اكثر من 11 شهرا بسبب جائحة كورونا.

وتعلم المؤسسة مستعملي خدماتها باستئناف الاستغلال التجاري للمصاعد الهوائية بالجزائر ابتداء من 17 جوان 2021″.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن إستئناف الخدمة سيكون بإستيعاب 50% من طاقة إستيعاب المصاعد الهوائية.

كما تاكد المؤسسة على ضرورة التقيد بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتعلق بضرورة إرتداء الكمامة الطبية. وكذا إحترام التباعد الإجتماعي وغسل اليدين بالمحلول الكحولي الذي يتم وضعه تحت تصرف المسافرين.

تهوية الفضاءات والتعقيم والتنظيف اليومي للمحطات والمصاعد الهوائية بالإضافة إلى تحديد المسار بداخل وخارج المحطات قصد تسهيل تنقل المسافرين.