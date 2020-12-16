عودة حركة النقل يومي الجمعة والسبت عبر كامل الولايات

أقرت الوزارة الأولى اليوم الأربعاء بتمديد إجراءات الحجر المنزلي الجزئي لمدة 15 يوما وذلك عبر 34 ولاية مع عودة حركة النقل نهاية الاسبوع .

مصالح الوزارة الأولى وفي ببان لها قرار التمديد يسري مفعوله بداية من 17 ديسمبر 2020 صباحا

كما اعلنت الوزارة الأولى في ذات البيان أنه تم رفع إجراء منع حركة النقل بالحافلات يومي الجمعة والسبت عبر كامل ولايات الوطن.

وأشار البيان إلى تعديل فترة الغلق الجزئي لبعض الانشطة التجارية وهذا بداية من الساعة 19:00 بعدما كان على الساعة 15:00

ويتعلق الأمر بـ محلات الاجهزة الإلكترونية، المقاهي، المطاعم، محلات الإطعام السريع، قاعات الحلاقة للنساء والرجال.

بالإضافة إلى محلات بيع لوازم الرياضة والأقمشة التأثيث ومحلات لوازم البيت.