عودة حركة سير ترامواي العاصمة بعد اضطراب مؤقت

أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، أن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة متاحة على طول الخط، وهذا بعد تسجيل اضطراب على مستوى محطة ميموني حمود ومحطة العناصر بسبب انقطاع الكهرباء.

وكانت قد أعلنت الشركة عن توقف حركة الترامواي في الجزائر العاصمة بين محطة ميموني حمود ومحطة العناصر و هذا بسبب انقطاع الكهرباء.

كما قدمت “سيترام” اعتذارها لكل زبائنها عن الإزعاج الناجم، ووضعت تحت تصرف كل الزبائن. الرقم التالي: 0659947006، للحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسار.

