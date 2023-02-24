عودة حركة سير قطارات مترو الجزائر بشكل عادي

أعلنت شركة مترو الجزائر، أن خدمة القطاعات عادت إلى وضعها وتوقيتها الطبيعي بداية من الثامنة من صبيحة اليوم الجمعة.

وحسب إعلان لشركة، أفادت من خلاله أنه تمت العودة، اليوم الجمعة على الساعة 08 صباحا، إلى الاستغلال العادي لسير القطارات على كامل خط المترو. و يأتي هذا بعد أعمال الصيانة التي مست الخط الذي يربط محطتي حي البدر و عين النعجة ليلة الخميس 23 فيفري 2023.

وأشارت مؤسسة مترو الجزائر، أن حركة السير كانت قد تعرضت إلى إضطراب يومي 22 و 23 فيفري. إثر التغيير الذي شمل برنامج تسيير القطارات.

أعلن ميترو الجزائر، أول أمس الأربعاء، أن حركة سير القاطرات ستشهد اضطرابات في بعض الخطوط. وهذا عقب حدوث خلل تقني على مستوى الخط الرابط بين محطتي حي البدر وعين النعجة.

كما دعا مؤسسة ميترو الجزائر، المواطنين المسافرين، إلى ضرورو إتباع تعليمات أعوان مترو الجزائر. ومن جهتها، أكد الميترو أن الفرق التقنية لشركة مترو الجزائر. تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال العادي في أحسن الظروف.

كما أعلن ميترو الجزائر، أنه على المسافرين المتوجهين من الساحة الشهداء نحو الحراش أو من الحراش نحو ساحة الشهداء تغيير القطار في محطة حي البدر.

وحسب إعلان للشركة، أشار إلى أن المسافرين القادمين من محطة ساحة الشهداء و المتوجهين نحو الحراش وسط. عليهم تغير القطار على مستوى محطة حي البدر. بالإضافة كذلك إلى أن المسافرين القادمين من محطة الحراش وسط و المتوجهين نحو ساحة الشهداء تغير القطار على مستوى محطة حي البدر.

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