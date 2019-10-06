عودة حساني وعبد اللاوي أبرز مفاجآت بلماضي !

صنع اللاعب الجزائري “إلياس حساني” الحدث بعد أن كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة الخضر المعنية بمباراتي “الكونغو” و”كولومبيا”.

حساني الذي اضطر للعودة إلى الدوري البلغاري بعد تجربة فاشلة مع “الغرافة” القطري يحظى بثقة الناخب الوطني.

وشارك حساني في ثلاث مباريات هذا الموسم مع فريقه “أردا كاردزالي” وسجل هدفا وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

في حين تم استدعاء اللاعب السابق لنادي إتحاد العاصمة “أيوب عبد اللاوي” وهو الذي غاب عن المشاركة في كأس إفريقيا بسبب العملية الجراحية التي أجراها على قلبه.

وشارك عبد اللاوي هذا الموسم مع ناديه “سيون” في 8 مباريات (6 مباريات في الدوري و مباراتين في الكأس).