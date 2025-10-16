عودة خدمات الإنترنت بالكامل

أعلنت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس، عن استرجاع خدمات الإنترنت بالكامل. وهذا بعد الانتهاء من معالجة الخلل التقني الذي سجل لدى أحد مزوّديها الدوليين بالجنوب الغربي لأوروبا.

وافادت اتصالات الجزائر، في بيان لها أن منذ تسجيل هذا الخلل في الإنترنت، سخرت جميع فرقها التقنية، التي كانت مجندة على مدار الساعة. وهذا بالتنسيق الوثيق مع شركائها الدوليين. من أجل إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. وتمّ استرجاع الكامل للخدمات على الساعة الثانية والنصف صباحاً.

وتقدّمت اتصالات الجزائر بجزيل الشكر إلى الزبائن الكرام على تفهمهم. وصبرهم خلال فترة الاضطرابات. مؤكدة التزامها الدائم بضمان استمرارية وجودة خدماتها.

