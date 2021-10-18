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عودة خدمة النقل بالحافلات ليلا في محطات الميترو

بقلم نسرين محفوف
عودة خدمة النقل بالحافلات ليلا في محطات الميترو
حافلات ايتوزا
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أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا، اليوم الاثنين. عن عودة خدمة النقل بالحافلات خلال الفترة الليلية في محطات الميترو.

وأوضحت إيتوزا في بيان لها أن خدمة النقل بالحافلات تستمر إلى غاية العاشرة مساء. وتشمل الخدمة خمس محطات وهي أودان وأول ماي وساحة الشهداء والحراش وباش جراح.

وذكرت مؤسسة إيتوزا في بيانها مستخدمي حافلاتها بضرورة ارتداء الكمامة واحترام التدابير الوقائية طيلة الرحلة.

رابط دائم : https://nhar.tv/n3JDY
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