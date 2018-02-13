عودة دوري الأبطال.. مباراة نارية بين اليوفي وتوتنهام !

عادت عجلة دوري الأبطال للدوران من جديد، اليوم الثلاثاء، في أدوارها الإقصائية، حيث يستقبل جوفنتوس ضيفه توتنهام لحساب ذهاب الدور الثمن نهائي من المنافسة.

أشبال المدرب أليغري، الذين يحتلو وصافة الكالتشيو يريدون هذه المرة تحقيق التاج، بعد أن خسروا النهائي الموسم الماضي.

فلحد الآن لم يتجرع المدرب الإيطالي، تلك الخسارة القاسية ضد الملكي في نهائي كارديف.

ولذلك فإنه سيلعب بخطة هجومية على أمل أن يضع قدما في الدور الربع نهائي قبل مباراة العودة في ويمبلي.

ويعاني نادي السيدة العجوز، من الغيابات أبزرها غياب النجم الأرجنتيني “باولو ديبالا” الذي لا يزال يعاني من إصابة.

من جهة أخرى، يرى “بوكيتينيو” مدرب توتنهام أن فريقه صغير مقارنة بنادي بحجم اليوفي.

لكنه أكد على ضرورة تقديم مباراة كبيرة سهرة اليوم الثلاثاء، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في معقل السيدة العجوز.

كما أكد نجم “السبيرز” هاري كين أنه يتطلع لمواجهة كيليني ودفاع اليوفي ويأمل بالتسجيل في شباك بوفون.

السيتي في مهمة سهلة على الورق !

سيخوض مانشستر سيتي، مباراة تبدو سهلة على الورق عندما يواجه نادي بازل السويسري في معقل هذا الأخير، أين يريد بيب غوارديولا حسم الأمور في مباراة الذهاب.

فالنادي الإنجليزي يبصم على أفضل بداية موسم في تاريخه، كيف لا وهو الذي يبتعد بفارق كبير عن ملاحقيه في البطولة.

كما أن الفوز المحقق في الجولة الماضية بخماسية كاملة ضد ليستر، سيمنح الفريق دفعة معنوية جديدة لمباراة اليوم.

يريد بازل اللعب إلى آخر دقيقة بروح كبيرة رغم صعوبة المأمورية ضد أحد افضل الأندية في أوروبا هذا الموسم.