عودة دينامو المنتخب تريح بلماضي قبل مواجهة غينيا

اثّر غياب متوسط ميدان المنتخب الوطني إسماعيل بن ناصر عن مباراة سيراليون أمس الثلاثاء سلبا على آداء محاربي الصحراء. الذين تعثروا خلال الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكاس أمم إفريقيا 2021.

كما شكل غياب اللاعب إسماعيل بن ناصر فراغا رهيبا خلال مباراة سيراليون في وسط الميدان. بعدما فشل ياسين براهيمي في آداء مهامه على أكمل وجه عندما أشركه الناخب الوطني جمال بلماضي أساسيا أمام سيراليون.

ومن المنتظر أن يعود متوسط ميدان ميلان الإيطالي للمشاركة أساسيا في مباراة الأحد المقبل أمام منتخب غينيا الاستوائية. بعد استنفاد عقوبته.

كما ستمثل عودة إسماعيل بن ناصر كسلاح بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي أمام منتخب غينيا الاستوائية. خصوصا أنه توج بلقب أفضل لاعب في بطولة كاس أمم إفريقيا السابقة.

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وأكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه يتحمل مسؤولية التعثر المسجل في مباراة أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وتحدث جمال بلماضي عن هذه العثرة خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه بعد نهاية المباراة قائلا:

“في الشوط الثاني حاولنا التسجيل بشتى الطرق، حيث أشركنا بن دبكة فقط في الوسط، مع وضع بن رحمة بولاية، محرز، بونجاح، وبلايلي في الهجوم”. “كنا نرغب في تحقيق الفوز إلا أننا لم نتمكن من ذلك، علينا أن نتحمل المسؤولية، وأنا الأول أتحمل المسؤولية”. “علينا أن نتدارك بسرعة ونحضر المباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية، وسندرس طريقة لعب منافسنا في مباراة الغد أمام كوت ديفوار”.

وأشار بلماضي، بأنه سينفض الغبار عن أشباله في غرف حفظ الملابس، بعد التعثر أمام سيراليون، في إفتتاح “الكان”.

وقال الرجل الأول في “الخضر”، خلال ندوته الصحفية منذ قليل :”كل الأمور التي لاحظتها سأقولها بشكل مباشر للاعبين”.

و أضاف :”سيكون علينا معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها”.

كما رفض أفضل مدرب في إفريقيا 2019، أن ينتقد عناصره على المباشر. و لكنه توعد بوضع النقاط على الحروف معهم وجها لوجه.