عودة دي بروين تهدد مكانة محرز أمام ليفربول

الرياضة
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عودة دي بروين تهدد مكانة محرز أمام ليفربول
بقلم يونس رزيق

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا على جاهزية اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين من أجل المشاركة في مباراة الغد أمام ليفربول الإنجليزي.

وعقد الفيلسوف الإسباني ندوة صحفية ظهيرة اليوم الأربعاء تحدث من خلاله عن مباراة الغد التي ستجمع فريقه بليفربول في إطار الجولة الـ21 من البريمرليغ قائلا:

“كيفين دي بروين تدرب اليوم، إنه أفضل كثيرا، لكنه سيخضع للفحص مجددا بالغد”.

وأضاف: “لدي إحساس بأن فرصتنا كبيرة لتقليل فارق النقاط والاقتراب من صدارة جدول الترتيب..الناس يسألون عما سنفعله لو خسرنا، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة، وأن نكون هناك ونكافح من أجل لقب الدوري.”


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