عودة رحلات القطارات على خط محطة آغا_هواري بومدين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف رحلات القطار على خط “محطة آغا بالعاصمة– المطار الدولي هواري بومدين”.

وحسب بيان للشركة، سيكون موعد إنطلاق هذه الرحلات، ابتداء من يوم الإثنين 04 أكتوبر 2021.

مشيرة إلى إن هذا الخط سيعرف توقف في محطتي الحراش وباب الزوار (الجامعة) ذهابا وإيابا.

كما يتضمن برنامج الرحلات، رحلة كل ساعة “ذهاب وإياب” بشكل يومي 7 أيام / 7 أيام، ابتداء من الساعة السادسة صباحا وإلى غاية السابعة وخمس دقائق مساء.

وأشار البيان، إلى إن هذا البرنامج قابل للتعديل حسب طلبات الزبائن.

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