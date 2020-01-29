عودة “ساني” سلاح ذو حدين لـ “محرز” !

عاد الألماني “ليروي ساني”، للتدريبات الجماعية مع فريقه “مانشستر سيتي”، وهو الأمر الذي اسعد كثيرا “بيب غوارديولا”.

وفي تقرير نشره موقع “مانشستر إيفنينغ”، فإن الأجنحة في “السيتي” مطالبون بالعمل أكثر وأكثر من أجل عدم فقدان مكانتهم مع الفيلسوف الإسباني.

عودة اللاعب الألماني، ستسمح لـ “محرز” بإبراز إمكانياته أكثر وأكثر بداية من مباراة اليوم الأربعاء أمام “اليونايتد”.

فالنجم الجزائري يمر بفترة رائعة مع الفريق السماوي، دائما ما يكون حاسم في المباريات، سواء بأهدافه، تمريراته وحتى مراوغاته.

يذكر أن “السيتي” يستقبل اليوم الأربعاء نادي “مانشستر يونايتد” في إياب الدور النصف النهائي من كأس الرابطة.