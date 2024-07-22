عودة سفينة “موبي دادا” للخدمة.. هذا برنامج الرحلات الجديد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنه تم رفع التحفظات المسجلة على سفينة “موبي دادا” من طرف الهيئات المخولة قانونا. كما أن السفينة عادت إلى نشاطها.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تقرر إجراء تعديلات على الرحلات أين تم برمجة رحلة أليكانتي_ الجزائر يوم 22 جويلية على الساعة 18:00 مساءا، عوضا عن 19 جويلية. ورحلة الجزائر _اليكانتي يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساءا، عوضا عن 20 جويلية. ورحلة أليكانتي_ وهران يوم 23 جويلية على الساعة 19:00 مساءا، عوضا عن يوم 21 جويلية.

كما تم برمجة رحلة وهران_ أليكانتي يوم 24 جويلية على الساعة 19:00 مساءا، عوضا عن 22 جويلية. و رحلة أليكانتي_ وهران يوم 24 جويلية على الساعة 19:00، عوضا عن 23 جويلية. رحلة وهران _ اليكانتي يوم 25 جويلية على الساعة 15:00 مساءا، عوضا عن 24 جويلية. بالإضافة كذلك إلى رحلة أليكانتي_ الجزائر يوم 25 جويلية على الساعة 19:00 مساءا، عوضا عن 24 جويلية. و رحلة اليكانتي_ وهران يوم 26 جويلية على الساعة 11:00 صباحا، عوضا عن يوم 25 جويلية.