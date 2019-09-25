عودة “سليماني” القوية حيّرت الجميع !

يواصل النجم الجزائري “إسلام سليماني” التألق في الدوري الفرنسي مع نادي “موناكو”، فإذا لم يسجل في المباراة فسيكون صاحب تمريرة حاسمة.

“السوبر سليم” عاد بقوة بعد موسمين كان بعيدا فيهما عن مستواه المعهود، لكن مع المدرب “جارديم” تغير كل شيء.

فأصبح “سليماني” يصول ويجول فوق أرضية الميدان، يسجل الأهداف ويمنح زملائه تمريرات حاسمة وبات ركيزة أساسية في تشكيلة “الإمارة”.

هذه العودة حيرت الجميع، خاصة أن البعض كان قد أجزم على نهاية مشواره الكروي، لكنه عرف كيف يرد على منتقديه بطريقته الخاصة.

يذكر أن “السوبر سليم” نال علامة 6/10 في مباراة فريقه أمس الثلاثاء أمام “نيس” وكان ثالث أفضل لاعب في المباراة.