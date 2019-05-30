عودة “سليماني” تطرح العديد من التساؤلات !

تواجد “إسلام سليماني” مهاجم “فينربخشة” التركي في قائمة المنتخب الوطني الجزائري المشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وغاب سليماني عن المشاركة مع فريقه التركي في مباريات العودة بقرار من المدرب “إيرسون ينال”.

كما تمكن سليماني هذا الموسم من تسجيل هدف وحيد في الدوري التركي أين شارك في 15 مباراة.

وسجل 3 أهداف في “الأوروبا ليغ” و هدف وحيد في كأس تركيا.

غير أن تواجده في قائمة الخضر يطرح العديد من التساؤلات التي سيجيب عنها الناخب الوطني “بلماضي” في الندوة الصحفية التي سيعقدها في الأيام المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في التربص التحضيري الأول يوم 03 جوان في “سيدي موسى” على أن ينتقل إلى الدوحة يوم 08 جوان للدخول في تربص تحضيري ثان.