عودة سير مركبات نقل البضائع والمحروقات ابتداء من يوم غد الجمعة

يتمكن أصحاب مركبات نقل البضائع والمحروقات، التنقل عبر شبكة الطرقات ابتداء من الساعة 05:00 صباحًا، من يوم غد الجمعة.

وكانت مديرية التنقلات، النقل والمرور لولاية الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق لكافة متعاملي النقل العمومي للبضائع عبر الطرق، ولاسيما ناقلي الرمل، والحصى، والخشب ومشتقاته، وجميع مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود بأنه يمنع سير خلال الفترة الممتدة من: 01 جويلية 2026 على الساعة 00:00 إلى غاية يوم 03 جويلية 2026 الساعة 05:00.

ودعت جميع المعنيين الالتزام الصارم بهذا الإجراء والتقيد بأحكام القرار الوزاري المذكور، تفاديا لأي مخالفة.

كما أن هذا المنع لم يشمل المركبات المكلفة بتموين السكان بالمواد الأساسية، على غرار : الحليب، الدقيق اللحوم، الخضر والفواكه، وغيرها من المواد الغذائية الضرورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور