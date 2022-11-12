عودة شيرين لحسام تُثير ضجة وهذا ما قاله جمهورها وزملاؤها

أثارت عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إلى طليقها حسام حبيب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهورها وزملائها من فنانين وإعلاميين وغيرهم.

وكتبت شيرين كتابها مع طليقها حسام حبيب أمس الجمعة، وسط حالة من الذهول والدهشة لدى جمهورها خصوصا بعد المشاكل التي نشبت بينهما لأكثر من عام.

واعتبر العديد من متابعي الفنانة عبر الوطن العربي أن شيرين ارتكبت غلطة كبيرة بعودتها لعصمة طليقها بعد ما سببه لها من أذى حسب تصريحاتها السابقة.

وكانت ردة فعل الفنانة المصرية سمية الخشاب صادمة وغير متوقعة، حيث وجهت رسالة إلى جمهورها. طالبت فيها بعدم التعاطف مع أي شخص إلا بعد التأكد من أنه لن يكرر أخطائه مرة أخرى.

وفسر العديد تغريدات سمية الخشاب أنها تقصد بها الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب : “بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد إلا لما نتاكد أنه هو نفسه متعاطف مع نفسه. عشان منحرقش كتير على الفاضي”.

كما دعت الاعلامية الكويتية مي العيدان إلى مقاطعة حفلات، الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وكتبت مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “شيرين عبد الوهاب تعود رسميا إلى حسام حبيب. مبروك عليكي ليس الزواج لا مبروك عليكي خسارة امك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام”.

وأضافت :”رساله لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا قاطعوها وقاطعوا حفلاتها فنحن لاندعم مدمنين. لا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن وعدو نفسه”.

فيما علقت الإعلامية نضال الأحمدية على قرار الفنانة شيرين عبد الوهاب بالعودة إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مشيرة إلى أنها لم تتفاجأ بالقرار لكنها كانت تتوقعه.

وأضافت الأحمدية: “شيرين حبيبتي وأختي ولما أخبرتني إنها ستعود لحسام أرسلت لها ورد. المهم هي تكون مبسوطة، وهذا قرارها، وهي التي ستعيش مع حسام حبيب ولست أنا”.

وأضافت الإعلامية اللبنانية: “أنا بقف ضد حسام حبيب لما بتزعل شيرين، إذا راضية ما بتدخل أبدا. هي حبيبتي وأختي، هي مش للتجارة وللأخبار الصحفية أبدا. في أشياء كثير بيني وبينها ليست للنشر، وشيرين من أطيّب الناس اللي عرفتها بحياتي».

وكان اغرب رد فعل من والد حسام حبيب الذي كان دائم الهجوم عليه.

وكتب حسين حبيب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “عندما لا تعرف ظروف الآخرين سد فمك”.

وكان حسين حبيب قد هنأ ابنه وزوجته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قائلا: “ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير أفرح بيه”.