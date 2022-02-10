عودة شيرين لحسام حبيب تثير الجدل.. هذه الحقيقة الكاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا وسائل الإعلام، بأخبار عن عودة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب، لتخرج وتكذب الخبر عبر تدوينة على تويتر.

وتفاجأ جمهور النجمة المصرية، في البداية، بخبر عودتها لزوجها حسام حبيب، خاصة بعد كل الأحداث التي صاحبت خبر طلاقهما قبل شهرين والأزمة النفسية التي دخلت فيها الفنانة.

واعتبر البعض الخبر ضمن الشائعات، إلا أن المفاجأة كانت بتأكيد الإعلامية بسمة وهبة عودة الثنائي بالفعل لبعض. وكتبت الإعلامية، تدوينة باركت فيها للزوجين عودتهما لبعض.

وهنأت بسمة وهبة كل من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعودتهما الى بعض بعد اعلان الأولى طلاقها من الأخير قبل أسابيع.

ونشرت بسمة وهبة صورة الثنائي وعلقت قائلة :”كنت متأكده أنها زوبعه فنجان. وكنت متأكده أن الاتنين بيعشقوا بعض فكنت متأكده أنهم حيرجعوا لبعض.. ألف مبروك شيرين وحسام”.

كما أعلن عدد من المقربين من الثنائي عودتهما لحياتهما الزوجية. ومنهم المُنتج الفني يوسف دندش الذي أكد أنه اتصل بشيرين عبر الهاتف ليجد أن حسام هو من يجيب على المكالمة.

وأراد دندش توضيح حقيقة الأنباء المنتشرة حول تكليفه بإدارة أعمال شيرين عبد الوهاب بعد ظهوره المتكرر برفقتها في الآونة الأخيرة.

وقال في تصريحات صحفية أنه لم يكن يوما مديرا لأعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب. وما يربطهما هو صداقة واحترام متبادل، خاصة أنه يعتز بالتعاون معها كمنظم حفلات فقط.

وتابع دندش إن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد عادت منذ أيام لطليقها الفنان حسام حبيب. مضيفا أنه حاول التواصل معها منذ أيام وفوجئ بأن حسام هو الذي رد على هاتفها.

وبنفس التوقيت أعلنت الإعلامية بسمة وهبة عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب. بعد شهرين من إعلان انفصالهما عن بعضهما البعض.

بعد تصدرها الترند.. شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

إلا أنه وبعد ساعات من إنتشار الخبر، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب صحة تلك الأخبار. وأصدرت بياناً عبر حسابها على منصة تويتر أكدت فيه عدم صحة الأخبار المُتداولة والتي أعلنها أحد المقربين منها.

وجاء في البيان: “تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية. وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة. فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية. وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني”.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب “أصدقاء”!

وحسب مجلة “سيدتي”، فقد كشف مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حقيقة التطورات في علاقتهما مؤخرا.

كما كشف ذات المصدر، سبب عودة حبيب للرد على هاتف شيرين عبد الوهاب. مؤكدا أن الأخيرة تجاوزت الخلافات مع زوجها السابق وقررا الحفاظ على صداقتهما، دون التفكير في العودة إلى الحياة الزوجية “حاليا”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المصالحة بين شيرين وحسام تمت بمبادرة منها بعد أسبوعين فقط من إعلان الانفصال.

مضيفا إن شيرين طلبت مشورة حسام في أعمالها الفنية الجديدة. وهو أيضا كان حريصا على الاستماع لرأيها الفني أثناء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد.

وأكد أن حسام وشيرين قررا اخفاء المصالحة عن الجميع حتى لا تحدث أزمات بسبب تدخل الأطراف المحيطة بالنجمين.

كما أكد أن ما نشره منظم الحفلات يوسف دندش كان مجرد “سوء فهم”. فبعدما فوجيء بأن حبيب هو من يرد على الاتصالات الواردة لشيرين. توقع عودتهما لاستئناف الحياة الزوجية، وبادر بإعلان الخبر دون التأكد من صحته.

بسمة وهبة توضح حول إعلانها عودة شيرين لعصمة زوجها

بنفس الوقت قدمت الإعلامية بسمة وهبة توضيحا عاجلا حول إعلانها عودة شيرين لعصمة زوجها حسام حبيب.

وقالت وهبة خلال تقديم حلقة الأمس من برنامج “90 دقيقة”، إنها لا تملك أية معلومات ومصدرها الوحيد كان التصريحات المنسوبة لمنظم الحفلات يوسف دندش. ومن فرحتها بعودة الثنائي قامت بنشر الخبر دون التأكد من صحته.

وأضافت بسمة أنها كانت تتمنى رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق حسام حبيب. موضحة أنها متأكدة من أصدقاء مشتركين إنهما يحبان بعضهما جدا بشهادة كل أصدقائهم.

وقالت وهبة: “مهما حصل من أخطاء لازم البني آدم يتنازل عشان العشرة والمحبة. وشيرين من الفنانات القلائل اللاتي لم يتغيرن بسبب شهرتهن”.

وأضافت وهبة: “تكوين شيرين عبارة عن مشاعر وحنية ومحبة. فمثلا كلنا نحب أغنيتها مشاعر لأنها غنتها لنا بإحساسها الذي وصل لنا”.

وتابعت: “ورغم غضبها إلا أنها شجاعة وقادرة على المساحة والتصالح ونسيان الهفوات والأخطاء، وهي بنت بلد وجدعة”.

والد حسام حبيب يسخر من عودة إبنه لشيرين عبد الوهاب

ووسط كل هاته الأحداث، سخر حسين كامل، والد المطرب حسام حبيب. من الشائعات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول عودة ابنه والفنانة شيرين عبد الوهاب مجددا بعد انفصالهما.

وكتب والد حسام حبيب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “بجد رجعوا؟ محدش قالي”.

وكان إسم شيرين عبد الوهاب تصدر ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهرين. وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها رسمياً من الفنان حسام حبيب.

ومنذ ذلك الإعلان، لم تهدأ الأحداث والتي اشتعلت بظهور شيرين عبد الوهاب بدون شعر في آخر حفلاتها في دولة أبو ظبي بالإمارات.

وما بين اتهامات بقيام حسام حبيب بحلق شعرها وبين دخولها في حالة نفسية صعبة. ظهرت شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب، لإيضاح كافة الحقائق التي تداولت عنها بعد ظهروها بحلق شعرها.

كما كشفت الفنانة تفاصيل جديدة عن أزمة انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب. مؤكدة أنها لم تلجأ إلى حلاقة شعرها نتيجة مرض نفسي.

وحول سبب حلاقة شعرها، قالت شيرين عبد الوهاب: “لم يكن أمامي غير كده. أنا حاسة أن دماغي بتفرز أفكار طول الوقت ولو سبت دماغي هتاكلنى. وأنا عملت كده لأنى ما كنتش حلوة في عينيه، عملت كده علشان هو ما يشوفنيش حلوة”.

كما أضافت الفنانة: “الفرق بين حلاقة الشعر والطلاق يوم واحد. حلقت شعري قبل يوم واحد من الطلاق ودي مش أول مرة أقص شعري. الإنسان الحساس بزيادة ممكن يؤذي نفسه علشان يعاقب نفسه وأنا كنت بعاقب نفسي. أنا غلطت في اسمى ومكانتي وقدري”.

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