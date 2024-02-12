عودة شيرين لحسام حبيب مجددا!

إنتشرت العديد من الأخبار، خلال الأيام الأخيرة، حول عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من جديد، لطليقها الفنان حسام حبيب.

وحسب موقع “فوشيا”، عاد الفنانان، للعمل من جديد مع بعضهما. حيث تواجد الثنائي رفقة بعض خلال الأيام الماضية أكثر من مرة في أحد استوديوهات الصوت بالقاهرة.

وقال ذات الموقع، أن عودة العلاقة بين شيرين وحسام حبيب بدأت منذ ظهورها الأخير في المملكة العربية السعودية في شهر جانفي الماضي.

حيث كان حسام حبيب يرافق شيرين، وهو من وضع لها اختيارات الأغنيات التي قدمتها في حفل “جوي أوردز”.

وكشفت مصادر “فوشيا” أن حسام حبيب كان قد ظهر في الصورة من جديد بعد أن انقطعت علاقة شيرين عبد الوهاب بالطبيب المصري تامر سليم. الذي كان قد ظهر رفقتها في حفلها برأس السنة الذي أقيم في دبي.

وأكدت المصادر على احتمالية عودة العلاقة الزوجية بين الثنائي من جديد، خلال الأيام المقبلة. إذ رفض الثنائي خلال الساعات الماضية تأكيد زواجهما من جديد لأصدقائهما المقربين.

شائعات أم عودة فنية؟

إلا أن محامي شيرين أكد لصحف محلية أنه لا صحة لهذه الأنباء، موضحاً أن موكلته لم تتحدث معه بهذا الأمر حتى الآن.

كما أضاف أنه من الممكن أن يكون ما يتم تداوله مجرد شائعات أو “عودة فنية” فقط لا غير.

وكانت شيرين وحبيب، انفصلا رسميا في الخامس عشر من شهر ديسمبر الماضي، بعد زيجة استمرت ما يقرب من 5 سنوات.

وانفجرت الأزمة بينهما بعد أن قام حبيب بتأجيل حفل شيرين الذي كان من المقرر أن يُقام في العاصمة اللبنانية، بيروت، نهاية شهر ديسمبر دون العودة لها.

ويعد هذا الانفصال هو الثالث بين شيرين وحسام اللذين كانا قد تزوجا في أفريل من عام 2018. وانفصلا لأول مرة في عام 2021، قبل أن يتم الانفصال الثاني في عام 2022.