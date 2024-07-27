عودة عظيمة للنجمة العالمية سيلين ديون

بعد أكثر من أربع سنوات من الاستراحة القسرية، عادت سيلين ديون، عودة رائعة ومتألقة ومؤثرة. بالغناء في الطابق الأول من برج إيفل، أشهر معالم مدينة الأضواء، أمس الجمعة، أثناء الافتتاح حفل الألعاب الأولمبية.

وكان أداء، سيلين ديون، المبهر، بمثابة علامة تعجب، وهو أول انطلاقة للألعاب الصيفية تقام خارج الملعب.

وكانت ديون، البالغة 56 عاماً، المتحدرة من مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية. قد قدّمت عرضاً في افتتاح الألعاب الأولمبية في أتلانتا سنة 1996.

وتعاني سيلين ديون من مرض نادر يُعرف باسم متلازمة الشخص المتيبّس. وهو أحد أمراض المناعة الذاتية لا علاج شاف له. وقد دفعها ذلك إلى إلغاء عشرات الحفلات حول العالم خلال السنوات الأخيرة.