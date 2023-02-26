عودة غزال إلى المنافسة تتأجل إلى إشعار آخر

تأجلت عودة الدولي الجزائري، رشيد غزال، إلى المنافسة الرسمية، رفقة ناديه بيشكتاش التركي، إلى إشعار آخر، بعدما تعرض لإصابة قبل دقائق فقط عن انطلاق مباراة اليوم بين ناديه والضيف أنطاليا سبور.

وكان غزال ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب غونيش سينول، المندرجة ضمن الجولة الـ 14 من السوبر ليغا التركية.

غير أن لاعب الخضر، تعرض إلى إصابة قبل انطلاق اللقاء، ليقرر مدرب بيشكتاش في آخر لحظة إعفاءه لتفادي تفاقم وضعيته الصحية.

وعانى رشيد غزال، من إصابات متعددة في الموسم الجاري، آخرها يوم الـ 16 أكتوبر الماضي أمام طرابزون سبور، ضمن الجولة الـ 10، والتي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

يذكر، بأن لاعب الخضر، اكتفى بالمشاركة في 6 لقاءات فقط، جامعا 230 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخرا.