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عودة “غولام” بهذا “المستوى” تفاجئ الجميع !

الرياضة
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عودة “غولام” بهذا “المستوى” تفاجئ الجميع !
بقلم أمير بهلول

سلطت الصحافة الإيطالية الضوء على تألق فوزي غولام مع “نابولي” في أول مباراة له بعد غياب دام لأكثر من عام عن الميادين قبل مباراة اليوم الثلاثاء ضد “ليفربول”.

أين أكدت المصادر الإيطالية أن “غولام” عودته جاءت في الوقت المناسب للمدرب الإيطالي “كارلو أنشلوتي”، الذي لن يدخل الميركاتو الشتوي.

كما أن “المستوى الذي ظهر به إبن “الجزائر” فاجئ به الجميع حتى أشد المتفائلين، وهذا ما يؤكد أن “غولام” قدم أكثر مما هو منتظر منه.

ولا تزال تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته كأساسي سهرة اليوم ضد “الريدز”، بالرغم من تصريحات “أنشلوتي”.


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