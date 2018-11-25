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عودة غولام للملاعب تتأجل مرة آخرى !!

الرياضة
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عودة غولام للملاعب تتأجل مرة آخرى !! غولام
بقلم عبد النور حواز

تأجلت مرة آخرى عودة النجم الدولي الجزائري فوزي غولام للملاعب بعد أن كان من المُقرر أن يُشارك أمسية اليوم الأحد.

في لقاء فريقه “نابولي” الذي جمعه بالضيف “كييفو فيرونا” في الجولة ال13 من الدوري الإيطالي وإنتهى بالتعادل السلبي على ملعب “سان باولو”.

ولم يتواجد الظهير الأيسر للخضر في قائمة اللقاء رغم أن الصحف الإيطالية رشحته للتواجد في التشكيلة الأساسية بما أنه تعافى تماما من الإصابة.

هذا بينما شارك أدم أوناس في التشكيلة الأساسية قبل أن يستبدله “كارلو أنشيلوتي” في الدقيقة ال59 بزميله “ميليك”.


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