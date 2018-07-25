عودة “غولام” للميادين تتحدد يوم ال9 أوت المُقبل

كشفت الصحافة الإيطالية أن عودة النجم الدولي الجزائري فوزي غولام الظهير الأيسر لفريق نابولي الإيطالي للميادين ستتحدد يوم ال9 أوت المُقبل.

وأضافت الصحافة الإيطالية أن نجم الخضر سيتواجد بالمركز الطبي للبارتينوباي “فيلا ستيوارت” يوم ال9 أوت لإجراء فحص طبي تحت قيادة بروفيسور النادي “مارياني”.

وسيعرف لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي السابق الحالة النهائية لركبته اليمنى ومدى شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الميادين ل9 أشهر كاملة.

وقال رئيس أطباء نابولي “ألفونسو دي نيكولا”:”غولام في حالة جيدة.. عند إجراء عملية جراحية لا يُمكننا تحديد مُدة عملية التأهيل وإنما الطبيب الجراح هو المسؤول عن ذلك”.

وأضاف:”البروفيسور مارياني هو من سيحدد موعد عودة فوزي غولام للملاعب ومدى شفائه من الإصابة”.