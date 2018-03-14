عودة قوية للاعب المحلي مع ماجر

شهدت القائمة التي كشف عنها الناخب الوطني رابح ماجر، تحسبا لوديتي تنزانيا وإيران، عودة قوية للاعب المحلي لصفوف المنتخب الوطني.

ووجه رابح ماجر، الدعوة لـ11 لاعبا محليا، من أصل 24 لاعب، كاسرا بذلك سيطرة اللاعبين المحترفين على تشكيلة الخضر التي دامت لعدة سنوات.

ومن بين الـ11 لاعبا محليا، هناك 5 لاعبين سيسجلون أول ظهور لهم بألوان الخضر، ويتعلق الأمر بنعماني، الملالي، عبيد، بلخير، بوخنشوش.

وجاءت هذه القائمة لتؤكد فلسفة ماجر، التي لطالما نادى بها، والرامية لإعادة الثقة للاعب المحلي، بمنحه الفرصة رفقة المنتخب الوطني.

وبهذا يكون ماجر، قد وضع الكرة في مرمى اللاعبين المحليين، لإثبات أحقيتهم في التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني، خلال الخرجتين المقبلتين.