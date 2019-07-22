عودة كل أنصار الفريق الوطني إلى أرض الوطن

أنهت الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، عملية إرجاع أنصار الفريق الوطني من القاهرة إلى أرض الوطن، بعد ثلاثة أيام من الرحلات الجوية، سخرت خلالها 25 طائرة ذهابا وإيابا.

وحسب ما أشارت إليه على صفحتها الرسمية، بفيسبوك، ففي أقل من 72 ساعة ، نقلت الخطوط الجوية الجزائرية 4706 من أنصارها، مشيرة أن غالبية المناصرين لم يحترموا تواريخ العودة الأصلية المقررة لمغادرتهم من الجزائر العاصمة.

كما كشفت أنها قامت بنقل المناصرين الجزائريين العالقين في القاهرة، الذين قاموا برحلة مع شركات طيران دولية أخرى.

وحسب ذات البيان، فقد تم تجنيد أسطول جوي مكون من 25 طائرة، كما ظلت وحدة المراقبة في الجزائر، وفريق طيران الجزائر في مصر مجندين، ولم يتركوا مواقعهم طوال 72 ساعة.

للتذكير، فقد كشفت الخطوط الجويةالجزائرية، اليوم الاثنين صباحا عن تواصل عملية نقل المشجعين من القاهرة إلى الجزائر، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت على صفحتها بفيسبوك، أن عملية نقل المشجعين متواصلة دون انقطاع، وهي في مرحلة الدروة بالنسبة للجوية الجزائرية.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أنه تم تخصيص طائرتين خاصتين رجوعا من جدة، تحطان بمطار القاهرة الدولي لنقل مناصري المنتخب الوطني، بالإضافة لرحلة منتظمة واحدة.