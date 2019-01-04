عودة مباريات الرابطة المحترفة بلقاءات مثيرة

تعود عجلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى الدوران أمسية اليوم بمباريات مثيرة تميز مرحلة العودة من البطولة التي ركنت إلى الراحة لمدة شهر كامل.

وسيكون بطل مرحلة الذهاب إتحاد العاصمة أمام تنقل صعب أمسية اليوم عندما يلاقي فريق دفاع تاجنانت بملعب إسماعيل لهوى، حيث سيحاول فريق سوسطارة حصد النقاط الثلاثة ومواصلة الإبتعاد بصدارة الترتيب، فيما يبحث أصحاب الأرض عن الخروج من عنق الزجاجة، بإتباره متواجد في المركز الـ15 برصيد 14 نقطة فقط.

كما سيحتضن ملعب 20 أوت ببلوزداد قمة الجولة الـ16 بين فريق نصر حسين داي، وشباب قسنطينة حيث يبحث يبحث أشبال المدرب محمد لاسات على الإحتفاظ بكامل الزاد من أجل التقدم في سلم الترتيب وخطف المرتبة الثانية من شبيبة القبائل، كما يبحث فريق شباب قسنطينة عن تأكيد صحوته بعدما حقق تأهلا مستحقا في منافسة كأس الجمهورية أمام إتحاد الأخضرية.

أما شبيبة القبائل (المرتبة الثانية / 26 نقطة) فستحط الرحال ببشار لمواجهة شبيبة الساورة (المرتبة الرابعة / 23 نقطة) التي انهزمت في لقاء واحد على ميدانها 20 أوت في السنوات الأربع الأخيرة والتي ستلعب كل أوراقها من أجل ضمان النقاط الثلاث.

من جانبه, سيلاقي وفاق سطيف (المرتبة الثالثة / 24 نقطة) الذي عرف مرحلة ذهاب متذبذبة, مضيفه اتحاد بلعباس (المرتبة ال13 / 15 نقطة) في لقاء يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات. وسيكون أبناء ”المكرة” مجبرين على الفوز والاطاحة بالوفاق من أجل استعادة نغمة الانتصارات بعد النكسات العديدة في كل المنافسات.

الجولة الـ16 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس

نصر حسين داي – شباب قسنطينة 15:00

أهلي برج بوعريريج – مولودية وهران 15:00 (دون جمهور)

مولودية بجاية – أولمبي المدية 15:00

جمعية عين مليلة – شباب بلوزداد 15:00

إتحاد بلعباس – وفاق سطيف 16:00

دفاع تاجنانت – إتحاد العاصمة 18:00

شبيبة الساورة – شبيبة القبائل 18:00