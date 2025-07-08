عودة محرز تعزز صفوف الأهلي في تربص النمسا

ينضم النجم الجزائري، رياض محرز، إلى بعثة فريق الأهلي السعودي في المرحلة الأولى من التربص الخارجي.

والذي بدأ رسميًا أمس الإثنين في مدينة لنجنفيلد النمساوية، استعدادًا لانطلاق موسم 2025-2026.

و يسعى فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

لاعب الخضر، رياض محرز، أحد أبرز نجوم الفريق، سيصل إلى تربص ناديه، اليوم الثلاثاء، حسب ماكشفه موقع “الرياضية” السعودي. إلى جانب المدرب الألماني ماتياس يايسله، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه.

مما يعكس الأهمية التي توليها الإدارة الفنية للأهلي، لبداية قوية في التحضيرات الفنية والبدنية.

وحسب المصدر ذاته، فإن نادي الأهلي سيقيم تربصه التحضيري على ثلاث مراحل في النمسا، إيطاليا وإسبانيا، ويخوض خلاله خمس مباريات ودية بين 18 جويلية و5 أوت.

بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وتكتيكيًا قبل انطلاق الموسم. ومن المنتظر أن يلعب محرز دورًا محوريًا في قيادة خط الهجوم وصناعة اللعب. خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي ضمن تشكيلة الأهلي التي تُوّجت بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة. حيث قدّم أداءً مميزًا جعله أحد أهم نجوم الدوري السعودي.