عودة محرز عوار عمورة وآيت نوري تُنعش تربص “الخضر” قبل ودية هولندا

استأنف المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الخميس، تدريباته بمركز سيدي موسى، تحضيرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب هولندا، الأربعاء المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بكأس العالم 2026.

وكان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد منح لاعبيه يوم أمس الأربعاء راحة بمناسبة عيد الأضحى، قبل العودة اليوم الخميس إلى أجواء العمل بإجراء الحصة التدريبية الثالثة خلال التربص الجاري.

وشهدت تدريبات اليوم اندماج عدة أسماء بارزة في صفوف “الخضر”، يتقدمهم القائد رياض محرز، إلى جانب ريان آيت نوري وأمين عمورة، حيث التحق الثلاثي بالمجموعة بعد نهاية التزاماتهم مع أنديتهم.

وعاد محرز بعد استفادته من عطلة قصيرة، نفس الشيء بالنسبة للاعب الإتحاد السعودي، حسام عوار، فيما أنهى آيت نوري موسمه مع مانشستر سيتي، بينما التحق عمورة بالتربص عقب مشاركته في مواجهة “البلاي أوف” الخاصة بالبقاء في الدوري الألماني.

وفي المقابل، ينتظر الطاقم الفني التحاق متوسط ميدان نادي نيس هشام بوداوي، الذي سيكون معنيًا غدًا الجمعة بمواجهة فريقه أمام سانت إيتيان ضمن “بلاي أوف” البقاء في الدوري الفرنسي، قبل الانضمام بعدها مباشرة إلى تربص المنتخب الوطني.