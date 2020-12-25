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عودة محمد رمضان بمسلسل “موسى” في رمضان 2021 يثير جدلا واسعا

فن وثقافة
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عودة محمد رمضان بمسلسل “موسى” في رمضان 2021 يثير جدلا واسعا
بقلم زهيدة ث

أثار خبر عودة الفنان المصري محمد رمضان، للمشاركة في سباق رمضان 2021 بمسلسل “موسى”، جدلا واسعا وأسال الكثير من الحبر.

ويأتي هذا الجدل بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول محمد رمضان، بعد انتشار صوره مع فنانين من الكيان الصهيوني في دبي منذ عدة أسابيع.

ونشر رمضان، مقطع فيديو له من مسلسل “نسر الصعيد” على حسابه الرسمي، وعلق بالقول: “صياح الأعداء طرب، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح”.

واعتبر الكثير من المتتبعين أن هذا المنشور إشارة لانتهاء أزمته مع الشركة المنتجة ومواصلة التحضير لبدء مسلسله الجديد “موسى”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939343

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