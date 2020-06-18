عودة مركز “vfsglobal” فرنسا للعمل ابتداءً من 28 جوان لاستقبال طلبات “الفيزا”

أعلن المركز المسؤول عن طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا في الجزائر، VFS Global، يوم الأربعاء أنه سيفتح ابتداءً من 28 جوان الجاري، للراغبين في الحصول على التأشيرة.

وجاء في البيان أن المركز سيفتح أبوابه مرة أخرى للراغبين في الحصول على التأشيرة، ابتداءً من يوم الأحد، 28 جوان الجاري.

وسيقتصر استلام الملفات على طلبات فئات معينة من التأشيرات بما في ذلك تأشيرات الدراسة في فرنسا.

وأشار البيان “نبلغ عملائنا الكرام أن مركز طلبات التأشيرة لفرنسا في الجزائر العاصمة سيرحب مرة أخرى بالمتقدمين للحصول على تأشيرة من الأحد 28 جوان 2020، على أن تكون ساعات العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 08:00 إلى 12:30”.

وأوضحت VFS Global أنه نظرًا للأزمة الصحية التي سببت تدابير تقييدية تتعلق بحركة الأشخاص، فإن استقبال الملفات سيقتصر على تأشيرات الإقامة الطويلة للدراسة، تأشيرات الإقامة الطويلة لأسباب مهنية موظفو OFII، وبطاقات التجار، وما إلى ذلك، تأشيرات الإقامة الطويلة لأسباب عائلية (لم شمل الأسرة، وما إلى ذلك)، تأشيرات العودة لحاملي وثيقة الإقامة (تصريح الإقامة أو VLS-TS) التي انتهت صلاحيتها بعد 15 جوان 2020، تأشيرات التثبيت في فرنسا لأزواج المواطنين الفرنسيين أو من الاتحاد الأوروبي، المنطقة الاقتصادية الأوروبية.