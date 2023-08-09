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عودة مصعد بور سعيد الميكانيكي بالعاصمة للخدمة وهذه مواقيته

بقلم نادية بن طاهر
عودة مصعد بور سعيد الميكانيكي بالعاصمة للخدمة وهذه مواقيته
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أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الأربعاء، عن عودة المصعد الميكانيكي الرابط بين “بور سعيد” ومحطة القطار بالعاصمة، إلى الخدمة.

وحسب بيان للمؤسسة، شهد يوم أمس الثلاثاء، عودة خدمة المصعد الميكانيكي الرابط بين بور سعيد ومحطة القطار الجزائر العاصمة.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح البيان أنها تمتد من السادسة صباحاً إلى غاية السابعة مساءً.

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