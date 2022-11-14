عودة مصنع ڤلوفيز لعلامة “كيا” بباتنة.. حماية المستهلك تكشف

نشر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكapoce مصطفى زبدي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك عن عودة مصنع كيا الجزائر لنشاطه.

وكتب زبدي في منشوره ان إعادة بعث نشاط مصنع ڤلوفيز لعلامة “كيا” بباتنة وارد جداا. وتابع بالقول “وحتى لا يتم السؤال عن دفتر الشروط لوكلاء السيارات”.

وإختتم رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلكapoce ان هناك مصادر تتحدث عن ساعات فقط للإعلان عنه وقال “فإن مصادر مطلعة تتحدث عن ساعات فقط للإعلان عنه.”

وأمر اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزاراء بنشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات. كما حدد الرئيس تبون تاريخ نشر دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات. وذلك يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.