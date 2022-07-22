عودة مهرجان تيمقاد بعد سنتين من الغياب

عادت تظاهرة المهرجان الثقافي الدولي تيمقاد بولاية باتنة في طبعته الـ 42، بعد سنتين من الغياب بسبب فيروس كورونا.

وستنطلق فعاليات مهرجان تيمقاد، مساء الـ27 جويلية الجاري، وسيدوم إلى غاية الـ31 من نفس الشهر، حسبما علم هذا الجمعة من محافظة المهرجان.

وسيتميز الحفل الافتتاحي للتظاهرة بتقديم استعراض فني متنوع. سينطلق من الساحة المحاذية لمسجد أول نوفمبر ليجوب وسط مدينة باتنة. وصولا إلى ساحة الشهداء بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد.

وسيعرف المهرجان مشاركة عدة أسماء فنية معروفة من الجزائر وكذا فلسطين وتونس و لبنان.

وأكدت محافظة المهرجان، أنه قد تمت تهيئة كل الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية والفنية. بما في ذلك مسرح الهواء الطلق المحاذي لموقع المدينة الأثرية الذي أصبح منذ سنوات يحتضن سهرات تاموقادي.

ومن المنتظر أن تبرمج سهرات فنية موازية لسهرات المهرجان ببعض مدن الولاية لفائدة عشاق الفن الأصيل.

وتبدو مدينة تيمقاد الشهيرة بموقعها الأثري العريق هذه الأيام بحلة زاهية لاستقبال ضيوفها من عشاق سهرات تاموقادي والفنانين الذين سيشاركون في هذه الطبعة.

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