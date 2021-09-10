عودة مهرجان جرش الدولي بمشاركة ماجدة الرومي و جورج وسوف

ستعود فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الأربعاء 22 سبتمبر القادم ، وسط حصر الحضور على متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وبنسبة 50% من طاقة المسارح الاستيعابية حسب ما أعلنه وزير الثقافة الأردني علي العايد.

وستستمر فعاليات المهرجان حتى 2 أكتوبر، المقبل تحت شعار “جرش … مزينة بالفرح”، وذلك بعد تأجيله العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقال العايد خلال مؤتمر صحافي إن “اللجنة العليا للمهرجان اتخذت كافة شروط الصحة والسلامة العامة بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة بشأن إقامة الفعاليات من حيث اشتراط التباعد ضمن إجراءات احترازية”.

ويستضيف المهرجان هذا العام عدداً من نجوم الغناء العرب، في طليعتهم ماجدة الرومي، جورج وسوف، ونجوى كرم، بالإضافة إلى حسين الديك والفنان العراقي سيف نبيل.

وسيشهد المهرجان مشاركة أكبر عدد ممكن من نجوم الفن الأردني وفي مقدمتهم الفنان عمر العبداللات، وديانا كرزون، آخرون.