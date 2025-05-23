عودة مهرجان مدارس التكوين وإنشاء أوركسترا الطالب

أعلن وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، أمس الخميس، عن عودة المهرجان الوطني لمدارس التكوين كفضاء تنافسي وإبداعي، وكذا إنشاء “أوركسترا الطالب”.

وقال الوزير، خلال لقاء بعنوان “إبداع الطالب رافعة للاقتصاد الثقافي”، بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، أن مهرجان مدارس التكوين وأوركسترا الطالب، عبارة عن “مشروع وطني جامع لطلبة الموسيقى من مختلف المعاهد”. والذي يهدف إلى “تعزيز ودعم إنشاء النوادي العلمية داخل المعاهد والمدارس العليا. لتكون فضاءات للتبادل المعرفي والتشجيع على الإبداع والابتكار”.

كما ذكر الوزير بأن الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956 “رسموا صفحة مشرقة من تاريخنا النضالي حين لبوا نداء الوطن. تاركين مقاعد الدراسة ليلتحقوا بالصفوف الأمامية في معركة التحرير”.

مشيرا إلى أن طلبة الفنون والتراث “يواصلون اليوم هذا المسار بالريشة واللحن والصورة وبالهوية التي لا تموت”.

وأوضح أن الشعار الذي اختير لهذه المناسبة “يحمل دلالات هامة ويعبر عن رؤية استراتيجية نؤمن بها ونعمل على تجسيدها”.

مضيفا أن “الجزائر الجديدة التي نبنيها معا تحتاج إلى طاقات هؤلاء الطلبة وابتكاراتهم وإبداعاتهم. ليكونوا شركاء فاعلين في اقتصاد ثقافي يعكس عمقنا الحضاري وثراءنا الإنساني”.

هذا وشهد هذا اللقاء تنظيم معارض فنية مختلفة من إبداع طلبة معاهد ومؤسسات التكوين الفني التابعة لقطاع الثقافة. تضمنت مجسمات حديثة ولوحات فنية تبرز محطات من كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي. إلى جانب عروض تبرز مختلف طبوع التراث الموسيقي الجزائري والعالمي.