عودة مُبشرة لبلايلي مع الخضر

بصم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في مواجهة أمس الإثنين، على بداية موفقة أمام أنغولا برسم الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

بعد أن قدّم التمريرة الحاسمة الوحيدة، والتي جاء منها هدف الخضر الوحيد في المواجهة، عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 18 من عمر المواجهة.

وحسب مؤشر “سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات، فقد كان بلايلي اللاعب الأكثر تسديدا على المرمى بأربع تسديدات.

كما كان بلايلي الأكثر صناعة للفرص، في مواجهة أنغولا، بصنعه محاولتين سانحتين للتسجيل، بالإضاف لهذا حقق بلايلي أعلى تدخلات على الكرة بـ 5 تدخلات، وفاز بـ 7 صراعات ثنائية على الكرة.