إعــــلانات
قناة النهار

عودة نشاط القاعات الرياضية..الإستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية يهدّد صحة الرياضيين

بقلم قناة النهار
عودة نشاط القاعات الرياضية..الإستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية يهدّد صحة الرياضيين
  • 58
  • 0

عودة نشاط القاعات الرياضية..الإستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية يهدّد صحة الرياضيين

طالع أيضا: 

رياح قوية تصل إلى 60 كلم/سا وبحر هائج على السواحل الوسطى والغربية

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=994464
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر