عودة نشاط القطارات الليلية وفق هذا البرنامج

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد عبر الخطوط المعتادة.

وحسب بيان للوزارة، سيتم استئناف نشاط القطارات الليلية، وفق البرنامج الأتي:

المرحلة الأولى: عودة الرحلات الليلية على خط تقرت-الجزائر العاصمة وبشار-وهران، إبتداء من يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

المرحلة الثانية: عودة الرحلات الليلية على خط عنابة–الجزائر العاصمة وتبسة-الجزائر العاصمة، إبتداء من الأحد 28 نوفمبر 2021.

هذا وسيتم وضع هذا البرنامج حيز التنفيذ بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصحة. وكذا مصالح الدرك الوطني لضمان طمـأنينة المسافرين وأمنهم وسلامتهم.

وجاء هذا القرار، تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الإستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل، تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19.

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فتح خط جوي جديد نحو دولة قطر

هذا وأعلنت وزارة النقل، أمس الأربعاء، عن فتح خط نقل دولي جديد للخطوط الجوية الجزائرية نحو دولة قطر بين الجزائر والدوحة.

وحسب بيان للوزارة، سيعرف هذا الخط الجوي الجديد نحو دولة قطر، تنظيم رحلتين تجاريتين في الأسبوع.

وأشار البيان، إلى أن الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، ستتكل باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انطلاق رحلاتها النظامية على هذا الخط.

كما ستستفيد شركات الخطوط الجوية التابعة لقطر من رحلتين تجاريتين في الأسبوع على نفس الخط.

ويأتي هذا القرار، تطبيقــا لأوامر رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم وترقية الوجهة الجزائرية وتنويع رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف دول العالم.

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