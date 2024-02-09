عودة هؤلاء النجمات إلى الشاشة في رمضان 2024

سيعرف الموسم الدرامي الرمضاني 2024، عودة عدد من النجمات مرة أخرى إلى الشاشات، وذلك بعد فترة طويلة من الابتعاد عن المشاركة في الأعمال الدرامية.

ومن أكثر النجمات اللاتي تصدر إسمها ترند محرك البحث الشهير “غوغل”، وأيضاً ترند منصات التواصل الاجتماعي، الفنانة العائدة من الإعتزال حلا شيحة.

وأعلنت شيحة، مشاركتها في دراما رمضان 2024 بمسلسل “إمبراطورية ميم”. وهو مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس. وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، من بطولة الفنانة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.

ويضم المسلسل عدد من النجوم وهم خالد النبوي، هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، وآخرين والعمل من إخراج محمد سلامة.

نجمة آخر أعادها موسم دراما رمضان للشاشات، وهي الفنان ياسمين صبري التي ابتعدت عن المشاركة في الأعمال الدرامية قرابة الـ 5 سنوات، بعدما شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”.

حيث أعلنت فجأة عن تواجدها في مسلسل “رحيل” الذي يقع في 15 حلقة وتدور أحداثه ف إطار شعبي. وبدأت بالفعل الشركة المنتجة للعمل في الترويج له، من خلال نشر صور جمعت ياسمين صبري.

وبعد غياب دام 3 سنوات عن شاشة التلفزيون، تجدد النجمة سمية الخشاب لقائها مع جمهورها ومحبيها في الموسم الرمضاني القادم.

حيث تقدم الخشاب دور البطولة في مسلسل ” بـ100 راجل”، وكانت آخر مشاركتها في مسلسل “ملحمة موسى” الذي عرض عام 2021.

وتدور أحداث “بــ 100 راجل” في إطار اجتماعي شعبي، من خلال شخصية غالية أبوالدهب، وهي سيدة قوية، بنت بلد. تنتمي للحارة الشعبية وتضطرها الظروف للعمل كسائقة تاكسي. وتواجه العديد من الأزمات في حياتها.

وفاء مكي تعود بعد غياب 9 سنوات

كما انضمت الفنانة وفاء مكي إلى قائمة النجمات اللاتي قررن العودة في الموسم الرمضاني. إلا أن عودة وفاء مكي كان لها شكل مختلف، خاصة وأنها ابتعدت تماماً عن المشاركة في الأعمال الدرامية لمدة 9 سنوات.

وتشارك وفاء مكي في مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي. وميرهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

كما تعود الفنانة داليا البحيري، إلى جمهورها بعد غياب دام لـ 3 سنوات منذ مسلسل “فارس بلا جواز” الذي شهد عرضه في2021. حيث تعود بمسلسل “بدون مقابل” الذي يتكون من 30 حلقة. ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب.