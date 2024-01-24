عودة سوق تيجلابين للسيارات المستعملة

سيتم إعادة فتح السوق الوطني للسيارات المستعملة ببلدية تيجلابين، بولاية بومرداس، نشاطه كل يوم سبت ابتداء من شهر فيفري القادم بعد ثلاث سنوات من الغلق.

ونقلا عن الإذاعة الوطنية أفاد رئيس بلدية تيجلابين، بلال خديجي، بأن التحضيرات جارية حاليا من أجل إعادة فتح سوق السيارات المستعملة المشهورة وطنيا، مطلع أو خلال شهر فيفري القادم على أقصى تقدير، بعد إجراء أمس الثلاثاء مزايدة وطنية، أفضت إلى تأجير هذا الفضاء لأحد المتعاملين الخواص.

وأضاف ذات المصدر أن النشاط بسوق تبجلابين للسيارات المستعملة، يعود تاريخ إلى سنة 1985، سيكون كما كان عليه في السابق، أي مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم سبت.

وتابع بلال خديجي أن البلدية أجرت 8 هكتارات من مجمل مساحة هذه السوق التي تصل إلى نحو 14 هكتارا.

في حين العقار المتبقي غير المستغل سيأجر بدوره لاحقا لإنشاء سوق وطني أسبوعي للماشية وسوق وطني آخر بالجملة للمواد المصنفة.

وتحسبا لإعادة الخدمة لهذا الفضاء التجاري الذي يتسع لـ 2000 سيارة من مختلف الأحجام، خصصت مصالح البلدية غلافا ماليا تجاوز الثلاثة ملايين دج لإعادة تهيئة المكان وتوفير الخدمات الضرورية على مستواه.